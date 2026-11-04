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DV
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Arteta segist eiga risastórt safn af gögnum

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 4. nóvember 2026 17:30
Getty Images

Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, segist eiga gríðarlegt safn myndbanda af treyj togi og öðrum brotum sem ekki hefur verið refsað fyrir í ensku úrvalsdeildinni.

Ummælin koma í kjölfar umdeilds atviks í 1-0 sigri Arsenal gegn Liverpool á sunnudaginn.

Þar togaði Jurrien Timber í treyju Alexander Isak innan vítateigs en hvorki dómarinn Andy Madley né VAR töldu ástæðu til að dæma vítaspyrnu.

„Ég á fullt af myndböndum af treyj togi og slíkum atvikum,“ sagði Arteta.

„Ég á risastórt safn sem við getum sýnt til að minna alla á hvað önnur lið hafa þurft að þola.“

Arteta hefur áður viðurkennt að safna myndböndum af öðrum þjálfurum sem fara út fyrir tæknisvæði sitt án þess að fá refsingu.

Á sama blaðamannafundi færði hann Arsenal einnig góðar fréttir.

William Saliba er að snúa aftur eftir bakmeiðsli og gæti leikið gegn Slavia Prag í Meistaradeildinni.

„Honum líður mjög vel og hann er tilbúinn,“ sagði Arteta.

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