Arteta segist eiga risastórt safn af gögnum

Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, segist eiga gríðarlegt safn myndbanda af treyj togi og öðrum brotum sem ekki hefur verið refsað fyrir í ensku úrvalsdeildinni.
Ummælin koma í kjölfar umdeilds atviks í 1-0 sigri Arsenal gegn Liverpool á sunnudaginn.
Þar togaði Jurrien Timber í treyju Alexander Isak innan vítateigs en hvorki dómarinn Andy Madley né VAR töldu ástæðu til að dæma vítaspyrnu.
„Ég á fullt af myndböndum af treyj togi og slíkum atvikum,“ sagði Arteta.
„Ég á risastórt safn sem við getum sýnt til að minna alla á hvað önnur lið hafa þurft að þola.“
Arteta hefur áður viðurkennt að safna myndböndum af öðrum þjálfurum sem fara út fyrir tæknisvæði sitt án þess að fá refsingu.
Á sama blaðamannafundi færði hann Arsenal einnig góðar fréttir.
William Saliba er að snúa aftur eftir bakmeiðsli og gæti leikið gegn Slavia Prag í Meistaradeildinni.
„Honum líður mjög vel og hann er tilbúinn,“ sagði Arteta.