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Allt útlit fyrir að miðjumaður Manchester United sé alvarlega meiddur

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 4. nóvember 2026 18:00
Carlos Baleba Getty Images

Michael Carrick, knattspyrnustjóri Manchester United, hefur staðfest að Carlos Baleba hafi meiðst aftan í læri í ótrúlegum 3-2 sigri liðsins gegn Roma í Meistaradeild Evrópu.

Baleba byrjaði leikinn á miðjunni ásamt Kobbie Mainoo en þurfti að yfirgefa völlinn snemma í síðari hálfleik.

Kamerúninn var í vænlegri sókn þegar hann stöðvaðist skyndilega og virtist finna fyrir miklum sársauka.

„Ég hef ekki frekari fréttir af Carlos eins og staðan er núna, en þetta eru meiðsli aftan í læri,“ sagði Carrick eftir leikinn.

„Við þurfum að skoða hversu alvarlegt þetta er en fyrstu vísbendingar líta ekki vel út.“

Youri Tielemans kom inn á fyrir Baleba og átti stóran þátt í endurkomu United, sem var 2-0 undir.

„Youri kom inn og sýndi sinn karakter og gæði. Hann er frábær einstaklingur og ég elska að hafa hann í kringum liðið,“ sagði Carrick.

United mætir Aston Villa á sunnudaginn og gæti Tielemans fengið tækifæri gegn sínum fyrrverandi félögum.

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