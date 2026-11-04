Allt útlit fyrir að miðjumaður Manchester United sé alvarlega meiddur

Michael Carrick, knattspyrnustjóri Manchester United, hefur staðfest að Carlos Baleba hafi meiðst aftan í læri í ótrúlegum 3-2 sigri liðsins gegn Roma í Meistaradeild Evrópu.
Baleba byrjaði leikinn á miðjunni ásamt Kobbie Mainoo en þurfti að yfirgefa völlinn snemma í síðari hálfleik.
Kamerúninn var í vænlegri sókn þegar hann stöðvaðist skyndilega og virtist finna fyrir miklum sársauka.
„Ég hef ekki frekari fréttir af Carlos eins og staðan er núna, en þetta eru meiðsli aftan í læri,“ sagði Carrick eftir leikinn.
„Við þurfum að skoða hversu alvarlegt þetta er en fyrstu vísbendingar líta ekki vel út.“
Youri Tielemans kom inn á fyrir Baleba og átti stóran þátt í endurkomu United, sem var 2-0 undir.
„Youri kom inn og sýndi sinn karakter og gæði. Hann er frábær einstaklingur og ég elska að hafa hann í kringum liðið,“ sagði Carrick.
United mætir Aston Villa á sunnudaginn og gæti Tielemans fengið tækifæri gegn sínum fyrrverandi félögum.