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DV
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Verður minnst fyrir alla leiki í vikunni

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 3. nóvember 2026 18:00

UEFA, hefur ákveðið að mínútuþögn verði fyrir alla leiki í Evrópukeppnum í þessari viku til minningar um Jesus de Miguel, framherja Tenerife.

De Miguel lést aðeins þrítugur eftir hörmulegt slys í leik gegn Andorra í gær. Fráfall hans hefur vakið mikla sorg í knattspyrnuheiminum.

Mínútuþögnin verður meðal annars fyrir leiki í Meistaradeildinni í kvöld og annað kvöld, sem og í Evrópudeildinni og Sambandsdeildinni á fimmtudag.

Aleksander Ceferin, forseti UEFA, sendir samúðarkveðju til aðstandenda De Miguel í yfirlýsingu og segir erfitt að koma sorginni í orð.

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