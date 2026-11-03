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Tveir Íslendingar græddu nokkrar milljónir á einu augabragði - Svona fóru þeir að

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Þriðjudaginn 3. nóvember 2026 17:10
Myndin er úr safni.

Tveir Íslendingar voru með þrettán rétta og tryggðu sér sjö milljónir í vinning um síðustu helgi. Þetta kemur fram í tilkynningu Íslenskra Getrauna

Íslenskar Getraunir:

Tveir getspakir tipparar voru einstaklega glaðir með jafntefli Aston Villa og Fulham síðastliðinn laugardag, enda tryggðu úrslitin þeim báðum 13 rétta á enska getraunaseðlinum og sjö milljónir króna í skattfrjálsan vinning hvorum.

Tippararnir taka báðir reglulega þátt í getraunastarfi hjá sínum félögum, annar í Grindavík og hinn hjá KFS í Vestmannaeyjum, en bæði félög hafa haldið úti öflugu getraunastarfi um árabil.

Báðir notuðu þeir svokölluð getraunakerfi og þurftu að treysta á jafntefli í síðasta leik dagsins til að tryggja sér 13 rétta. Leikurinn var hnífjafn og spennan mikil allt fram á lokamínúturnar. 

Draumaúrslit tipparanna urðu síðan að veruleika þegar markvörður Aston Villa, Zion Suzuki, varð fyrir því óláni að skora sjálfsmark og tryggja jafnteflið.

Íslenskar Getraunir óskar vinningshöfunum innilega til hamingju.

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