Tveir Íslendingar græddu nokkrar milljónir á einu augabragði - Svona fóru þeir að

Tveir Íslendingar voru með þrettán rétta og tryggðu sér sjö milljónir í vinning um síðustu helgi. Þetta kemur fram í tilkynningu Íslenskra Getrauna
Íslenskar Getraunir:
Tveir getspakir tipparar voru einstaklega glaðir með jafntefli Aston Villa og Fulham síðastliðinn laugardag, enda tryggðu úrslitin þeim báðum 13 rétta á enska getraunaseðlinum og sjö milljónir króna í skattfrjálsan vinning hvorum.
Tippararnir taka báðir reglulega þátt í getraunastarfi hjá sínum félögum, annar í Grindavík og hinn hjá KFS í Vestmannaeyjum, en bæði félög hafa haldið úti öflugu getraunastarfi um árabil.
Báðir notuðu þeir svokölluð getraunakerfi og þurftu að treysta á jafntefli í síðasta leik dagsins til að tryggja sér 13 rétta. Leikurinn var hnífjafn og spennan mikil allt fram á lokamínúturnar.
Draumaúrslit tipparanna urðu síðan að veruleika þegar markvörður Aston Villa, Zion Suzuki, varð fyrir því óláni að skora sjálfsmark og tryggja jafnteflið.
Íslenskar Getraunir óskar vinningshöfunum innilega til hamingju.