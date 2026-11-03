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DV
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Sterkir andstæðingar bíða Íslands eftir dráttinn - Sæti á Ólympíuleika í boði

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 3. nóvember 2026 14:00

Ísland er í riðli 3 með Danmörku, Ítalíu og Wales í A deild Þjóðadeildar kvenna.

Leikirnir fara fram fyrri hluta 2027, í febrúar/mars, apríl og júní. 

Það lið sem endar í neðsta sæti riðilsins fellur niður í B deild fyrir undankeppni EM 2029. Liðið í þriðja sæti fer í umspil gegn liði sem endar í öðru sæti riðils í B deild.

Þjóðadeildin mun í þetta skiptið einnig vera undankeppni fyrir Ólympíuleikana í Los Angeles 2028. Þau fjögur lið sem vinna sína riðla í A deild tryggja sér með því sæti í Los Angeles ásamt því að komast í undanúrslit Þjóðadeildarinnar.

 

 

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