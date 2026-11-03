Myndband af högginu sem varð til þess að framherji Tenerife lést vekur óhug

Jesús de Miguel, leikmaður spænska knattspyrnufélagsins Tenerife, er látinn eftir að hafa farið í hjartastopp í kjölfar harkalegs samstuðs í leik gegn Andorra á mánudagskvöld.
Tenerife staðfesti andlát hans í morgun, þriðjudaginn 3. nóvember.
Myndband af atviknu er hér að neðan en rétt er að vara viðkvæma við.
🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H
— Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026
Atvikið átti sér stað í uppbótartíma leiksins þegar de Miguel elti boltann en Jesús Owono, markvörður Andorra, kom út úr marki sínu á miklum hraða.
Owono stökk upp til að hreinsa boltann en lenti af miklu afli á efri hluta líkama de Miguel, sem féll strax til jarðar.
Læknalið veitti honum tafarlausa aðstoð eftir að hann fór í hjartastopp. Ástand hans var sagt stöðugt en alvarlegt á mánudagskvöld áður en það versnaði.
Owono fékk beint rautt spjald fyrir atvikið.