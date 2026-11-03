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Myndband af högginu sem varð til þess að framherji Tenerife lést vekur óhug

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 3. nóvember 2026 12:30

Jesús de Miguel, leikmaður spænska knattspyrnufélagsins Tenerife, er látinn eftir að hafa farið í hjartastopp í kjölfar harkalegs samstuðs í leik gegn Andorra á mánudagskvöld.

Tenerife staðfesti andlát hans í morgun, þriðjudaginn 3. nóvember.

Myndband af atviknu er hér að neðan en rétt er að vara viðkvæma við.

Atvikið átti sér stað í uppbótartíma leiksins þegar de Miguel elti boltann en Jesús Owono, markvörður Andorra, kom út úr marki sínu á miklum hraða.

Owono stökk upp til að hreinsa boltann en lenti af miklu afli á efri hluta líkama de Miguel, sem féll strax til jarðar.

Læknalið veitti honum tafarlausa aðstoð eftir að hann fór í hjartastopp. Ástand hans var sagt stöðugt en alvarlegt á mánudagskvöld áður en það versnaði.

Owono fékk beint rautt spjald fyrir atvikið.

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