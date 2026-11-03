Hafa samband
DV
433

Lykilmaðurinn snýr aftur

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 3. nóvember 2026 19:00
Getty Images

William Saliba, miðvörður Arsenal, er byrjaður að æfa á ný með liðinu eftir meiðsli.

Frakkinn hefur ekkert spilað á tímabilinu vegna bakmeiðsla sem höfðu einnig verið að hrjá hann undir lok síðustu leiktíðar.

Saliba þurfti að fara af velli eftir aðeins hálftíma í undanúrslitum á HM gegn Spáni í sumar og lauk þátttöku hans á mótinu þar með. Hann þurfti þó ekki að gangast undir aðgerð.

Arsenal keypti Ezri Konsa í sumar vegna meiðsla Saliba og hefur enski landsliðsmaðurinn verið einn besti leikmaður liðsins á tímabilinu.

Saliba nálgast nú endurkomu á völlinn en ekki liggur fyrir hvenær hann verður klár í slaginn.

Fleiri fréttir