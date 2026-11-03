Kane segir ákvörðunina hafa breytt lífi sínu

Harry Kane, framherji Bayern Munchen, segir að ákvörðunin um að yfirgefa Tottenham og flytja til Þýskalands hafi breytt lífi sínu bæði innan vallar og utan.
Englendingurinn gekk til liðs við Bayern sumarið 2023 eftir að hafa leikið allan sinn atvinnumannaferil hjá Tottenham, að undanskildum lánsdvölum. Hann var orðinn goðsögn hjá Lundúnafélaginu en vildi takast á við nýja áskorun.
„Að fara til Bayern var stórt skref á ferlinum mínum. Það hefði verið auðvelt að vera bara áfram á þægilegum stað þar sem ég vissi að ég myndi alltaf spila,“ segir Kane.
„En ég vildi ögra sjálfum mér og verða betri. Bayern Munchen breytti lífi mínu að því leyti, bæði innan vallar og utan. Ég er svo ánægður.“
Kane hafði lengi verið einn besti framherji ensku úrvalsdeildarinnar en tókst ekki að vinna stóran titil með Tottenham.
Frá komunni til Þýskalands hefur hann unnið deildina tvisvar og bikarinn einu sinni, auk þess sem hann vann Ballon d'Or, stærstu einstaklingsverðlaun fótboltans, á dögunum.