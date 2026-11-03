Fresta mótinu vegna árása - Hefur áhrif á enska boltann

Asíubikarnum í knattspyrnu, sem átti að fara fram í Sádi-Arabíu í janúar 2027, hefur verið frestað vegna alvarlegs öryggisástands í Mið-Austurlöndum.
Knattspyrnusamband Asíu (AFC) hefur staðfest ákvörðunina í kjölfar árása og vaxandi óstöðugleika á svæðinu.
Í síðasta mánuði létust þrettán manns og yfir 300 særðust í eldflaugaárás Húta á flugvöllinn í Riyadh.
Mótið átti að fara fram dagana 7. janúar til 5. febrúar 2027 en nú stendur til að hefja keppni 23. desember 2027 og ljúka henni 21. janúar 2028.
Nýju dagsetningarnar þurfa þó samþykki FIFA.
Frestunin hefur áhrif á fjölmörg félagslið í Evrópu sem áttu von á að missa leikmenn sína í landsliðsverkefni.
Þar á meðal eru Manchester City, Liverpool, Crystal Palace og Aston Villa.
Abdukodir Khusanov, varnarmaður Manchester City, og japanski markvörðurinn Zion Suzuki hjá Aston Villa eru meðal þeirra sem hefðu misst af leikjum með félagsliðum sínum vegna mótsins.