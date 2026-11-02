United með vinstri bakvörð í sigtinu fyrir janúargluggann

Alejandro Balde, vinstri bakvörður Barcelona, gæti yfirgefið félagið í janúarglugganum og Manchester United er sagt fylgjast grannt með stöðu hans.
Samkvæmt portúgalska miðlinum Record, sem vísar í Marca, er Barcelona að skoða breytingar á varnarlínu sinni og gæti Balde verið á förum.
Spánverjinn, sem er 23 ára, hefur áður verið orðaður við Manchester United og gæti enska stórliðið reynt að fá hann til sín.
Balde hefur verið lengi hjá Barcelona og er talinn öflugur sóknarsinnaður bakvörður.
Ekki liggur þó fyrir hvort Barcelona sé tilbúið að selja hann í janúar eða hvaða verð félagið myndi setja á leikmanninn.