Tímamót á Akureyri – Þór/KA leggur upp laupana eftir rúmlega 30 ár

Samstarfi Þórs og KA um kvennalið í knattspyrnu er lokið eftir rúmlega þrjá áratugi, samkvæmt heimildum Akureyri.net.
Samstarfssamningur félaganna rann út að loknu nýliðnu tímabili og hafa KA-menn ákveðið að endurnýja hann ekki. Búist er við formlegri tilkynningu í dag.
Félögin hafa teflt fram sameiginlegu meistaraflokksliði frá árinu 1993, fyrst undir merkjum ÍBA en frá árinu 1999 undir nafninu Þór/KA.
Samstarfi félaganna í öðrum og þriðja aldursflokki verður einnig hætt.
Þór/KA varð Íslandsmeistari árin 2012 og 2017 og hefur lengi verið fastagestur í efstu deild kvenna.
Liðið hafnaði í áttunda sæti Bestu deildarinnar í sumar og tryggði sér áframhaldandi sæti í deildinni með mikilvægum sigri á Víkingi í lokaumferðinni.
Nú virðist hins vegar ljóst að sögulegu samstarfi Akureyrarfélaganna sé lokið.