Stuðningsmenn Liverpool brjálaðir - Leikmaður liðsins líkaði við færslu hjá lykilmanni Arsenal

Ryan Gravenberch, miðjumaður Liverpool, hefur vakið mikla reiði meðal stuðningsmanna félagsins eftir 1-0 tap gegn Arsenal á Anfield í gær.
Gravenberch, sem sat allan tímann á varamannabekknum, var nefnilega tekinn eftir því að hafa líkað við Instagram-færslu Jurrien Timber, leikmanns Arsenal, eftir leikinn.
Timber birti mynd af sér í átökum við Alexis Mac Allister og skrifaði: „Stoltur af liðinu! Njótið þessa, Arsenal-menn.“
Stuðningsmenn Liverpool voru allt annað en ánægðir með viðbrögð Gravenberch.
„Mér er alveg sama þótt þeir séu vinir. Þú ferð ekki að líka við færslur frá Arsenal eftir tap Liverpool,“ skrifaði einn stuðningsmaður.
„Seljið hann,“ skrifaði annar.
Gravenberch og Timber eru góðir vinir en þeir léku saman hjá Ajax og eru samherjar í hollenska landsliðinu.
Ekki er þó staðfest hvort Gravenberch hafi sjálfur líkað við færsluna eða hvort einhver sem sér um samfélagsmiðla hans hafi gert það.
Málið hefur engu að síður vakið töluverða athygli meðal stuðningsmanna Liverpool.