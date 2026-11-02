Staðfesta að Flóki fari úr heimahögunum

Kristján Flóki Finnbogason hefur leikið sinn síðasta leik fyrir FH en samningur hans við félagið er að renna út.
Kristján Flóki er uppalinn FH-ingur og hefur átt farsælan feril í Kaplakrika. Hann varð þrívegis Íslandsmeistari með FH, árin 2012, 2015 og 2016, og sneri aftur heim í Kaplakrika sumarið 2024.
„FH þakkar Kristjáni Flóka kærlega fyrir hans framlag til félagsins í gegnum árin og óskar honum alls hins besta í framtíðinni," segir á vef FH.
Kristján er 31 árs gamall framherji en hann lék lengi vel með KR auk þess að hafa reynt í tvígang fyrir sér í atvinnumennsku.