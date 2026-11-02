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DV
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Staðfesta að Flóki fari úr heimahögunum

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 2. nóvember 2026 12:00
Kristján Flóki fagnar Íslandsmeistaratitlinum 2019. ©Anton Brink 2019 © Torg ehf / Anton Brink

Kristján Flóki Finnbogason hefur leikið sinn síðasta leik fyrir FH en samningur hans við félagið er að renna út.

Kristján Flóki er uppalinn FH-ingur og hefur átt farsælan feril í Kaplakrika. Hann varð þrívegis Íslandsmeistari með FH, árin 2012, 2015 og 2016, og sneri aftur heim í Kaplakrika sumarið 2024.

„FH þakkar Kristjáni Flóka kærlega fyrir hans framlag til félagsins í gegnum árin og óskar honum alls hins besta í framtíðinni," segir á vef FH.

Kristján er 31 árs gamall framherji en hann lék lengi vel með KR auk þess að hafa reynt í tvígang fyrir sér í atvinnumennsku.

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