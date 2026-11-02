Skaut til baka á Van Dijk næstum ári síðar

Piero Hincapie, varnarmaður Arsenal, virðist hafa skotið á Virgil van Dijk, fyrirliða Liverpool, eftir 1-0 sigur Arsenal á Anfield um helgina.
Hincapie birti myndir frá leiknum á Instagram með textanum „Ég gleymi engu“ en ein myndanna vakti sérstaka athygli.
Þar mátti sjá nærmynd af gullmerki ensku úrvalsdeildarinnar á treyju Arsenal, sem sýnir að félagið er ríkjandi Englandsmeistari.
Van Dijk hafði sjálfur birt sambærilega mynd eftir markalaust jafntefli Liverpool og Arsenal í janúar síðastliðnum. Þá var Liverpool ríkjandi meistari og töldu margir myndina vera skot á Arsenal.
Stuðningsmenn Arsenal telja Hincapie því hafa verið að svara Hollendingnum í sömu mynt eftir sigurinn um helgina.