Real Madrid hugar að arftaka Courtois - Horfa til Brighton

Real Madrid hefur augastað á Bart Verbruggen, markverði Brighton, sem mögulegum arftaka Thibaut Courtois.
Samkvæmt spænska miðlinum Fichajes fylgjast forráðamenn Real Madrid grannt með Hollendingnum, sem er 24 ára.
Courtois er orðinn 34 ára og þótt Belginn sé enn lykilmaður hjá spænska stórliðinu er félagið farið að huga að framtíðinni.
Verbruggen hefur vakið athygli fyrir frammistöðu sína í ensku úrvalsdeildinni og er einnig landsliðsmarkvörður Hollands.
Real Madrid telur hann áhugaverðan kost til lengri tíma en óvíst er hvort félagið muni gera tilboð í hann á næstunni.
Ekki liggur fyrir hvaða verð Brighton myndi setja á markvörðinn ef Real Madrid ákveður að láta til skarar skríða.