Óvíst hvað gerist í Kópavogi: Magnús virðist geta rift en vill það ekki - Arnar og Jökull á fundum

Mikil óvissa ríkir um hver tekur við þjálfun Breiðabliks eftir að Ólafi Inga Skúlasyni var sagt upp störfum í síðustu viku, þrátt fyrir að hafa stýrt liðinu til bikarmeistaratitils í sumar.
Magnús Már Einarsson, þjálfari Aftureldingar, var efstur á óskalista Blika en nú virðist sem hann muni ekki taka við starfinu.
Breiðablik hefur einnig fundað með Jökli Elísabetarsyni og Arnari Grétarssyni, sem virðast nú líklegastir til að taka við liðinu.
Þjálfaramálin voru rædd í Dr. Football hlaðvarpinu þar sem Hrafnkell Freyr Ágústsson, Jóhann Már Helgason og Albert Brynjar Ingason fóru yfir stöðuna.
„Það er enginn líklegri en annar, þeir vildu Magnús. Hann er með tveggja vikna glugga núna þar sem hann getur rift samningi sínum við Aftureldingu,“ sagði Hrafnkell.
Hann hrósaði Magnúsi fyrir tryggðina við núverandi félag.
„Mér finnst það virðingavert, hann er hliðhollur sínu félagi og vill að það komi tilboð til þeirra.“
Jóhann Már sagði að háar fjárhæðir hefðu verið nefndar í tengslum við möguleg félagaskipti þjálfarans.
„Minntist á það að það ætti að borga 30 milljónir fyrir hann. Boltinn virðist vera hjá Magga, hann er með uppsagnarfrest núna en hann getur líka beðið Aftureldingu að lækka verðmiðann í 3 milljónir.“
Albert Brynjar telur að Magnús standi frammi fyrir afar stóru tækifæri.
„Hann er með völdin, af hverju er hann með þetta ákvæði í samningi sínum? Maggi verður að horfa í þetta að þetta sé risatækifæri, þetta er eitt stærsta starfið í íslenska boltanum.“
Þrátt fyrir orðróm um að Magnús sé úr leik virðist hann því enn hafa ákveðin áhrif á framvindu mála.