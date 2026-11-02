Mainoo biður samherja sína að standa með Carrick og gefa allt í verkefnin

Kobbie Mainoo, miðjumaður Manchester United, hefur hvatt liðsfélaga sína til að standa þétt við bakið á Michael Carrick, knattspyrnustjóra liðsins, sem er undir gríðarlegri pressu.
United hefur ekki unnið í níu leikjum í röð og tekur á móti Roma í Meistaradeild Evrópu á morgun. Takist liðinu ekki að vinna verður það í fyrsta sinn síðan 1978 sem United leikur tíu leiki í röð án sigurs.
Mainoo sat fyrir svörum á blaðamannafundi ásamt Carrick og kallaði eftir meiri baráttu frá leikmönnum.
„Við verðum að endurgjalda traust stjórans með því að standa með honum, bæði innan vallar og utan, og berjast fyrir liðið,“ sagði Mainoo.
„Við skuldum stuðningsmönnunum betri úrslit. Við getum ekki ætlast til þess að þeir séu alltaf ánægðir þegar við erum ekki að vinna leiki.“
Mainoo, sem er 22 ára, hefur sjálfur notið mikils trausts hjá Carrick frá því að hann tók við liðinu í janúar.
„Ég er honum mjög þakklátur fyrir að hafa trú á mér og gefa mér tækifæri,“ sagði Englendingurinn.
United situr í 17. sæti ensku úrvalsdeildarinnar og er Carrick sagður berjast fyrir starfi sínu.
Mainoo hefur misst af síðustu leikjum vegna meiðsla en er talinn líklegur til að byrja gegn Roma á morgun.