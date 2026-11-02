Liverpool með tvo miðverði á blaði - Gætu tekið við keflinu af Van Dijk

Liverpool hefur samkvæmt fréttum enskra fjölmiðla augastað á tveimur miðvörðum sem mögulegum arftökum Virgil van Dijk.
Um er að ræða Brasilíumanninn Murillo hjá Nottingham Forest og Þjóðverjann Nico Schlotterbeck hjá Borussia Dortmund.
Van Dijk, sem er 35 ára, hefur verið lykilmaður í vörn Liverpool undanfarin ár en félagið er nú sagt huga að framtíðinni.
Murillo, sem er 24 ára, hefur vakið athygli fyrir öfluga frammistöðu í ensku úrvalsdeildinni.
Schlotterbeck er 26 ára og hefur verið í lykilhlutverki hjá Dortmund ásamt því að leika með þýska landsliðinu.
Ekki liggur fyrir hvort Liverpool muni reyna að kaupa annan þeirra strax í janúar eða bíða þar til næsta sumar.