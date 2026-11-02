KA útskýrir af hverju samstarfinu var slitið

KA hefur ákveðið að endurnýja ekki samstarfssamning sinn við Þór um rekstur kvennaknattspyrnu á Akureyri. Félögin hafa um árabil staðið saman að rekstri liða í 3. flokki, 2. flokki og meistaraflokki kvenna.
Samningur félaganna rann út þann 15. október síðastliðinn og hefur KA nú ákveðið að fara eigin leiðir.
Frá og með næsta tímabili mun KA því tefla fram eigin liðum í öllum þremur flokkunum.
Í tilkynningu frá félaginu kemur fram að ákvörðunin sé tekin með framtíðarsýn KA að leiðarljósi.
Markmiðið sé að kvennaknattspyrna verði einn af hornsteinum félagsins og að stúlkur sem hefja knattspyrnuiðkun hjá KA geti leikið undir merkjum félagsins alla leið upp í meistaraflokk.
KA segist líta björtum augum til framtíðarinnar og stefni að því að byggja upp öflugt og faglegt kvennastarf.
Félagið þakkar jafnframt Þór fyrir gott og farsælt samstarf undanfarin ár og óskar félaginu alls hins besta í framtíðinni.