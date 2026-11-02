Heldur starfinu í bili

Regis Le Bris, knattspyrnustjóri Sunderland, fær meiri tíma til að snúa gengi liðsins við þrátt fyrir erfiða byrjun á tímabilinu.
BBC greinir frá þessu en Sunderland situr á botni ensku úrvalsdeildarinnar og hefur aðeins unnið einn leik í fyrstu níu umferðunum. Liðið tapaði fyrir Coventry um helgina og pressan á Frakkann eykst..
Forráðamenn Sunderland hafa þó enn trú á Le Bris og telja hann geta komið liðinu aftur á rétta braut.
Le Bris tók við Sunderland árið 2024 og kom liðinu upp í úrvalsdeildina á sínu fyrsta tímabili. Á síðustu leiktíð hafnaði Sunderland svo í sjöunda sæti og tryggði sér sæti í Evrópudeildinni.
Sunderland mætir Dinamo Zagreb í Evrópudeildinni á fimmtudag og Chelsea í deildinni á sunnudag áður en landsleikjahlé tekur við.