Hefur fengið ógeð af leikrænum tilburðum á vellinum - Nefnir þessi tvö atvik frá því í gær

Ian Ladyman, knattspyrnuritstjóri Daily Mail, gagnrýnir Alexis Mac Allister og Gabriel Magalhaes harðlega fyrir leikaraskap í stórleik Liverpool og Arsenal á Anfield í gær.
Arsenal vann leikinn 1-0 en Ladyman segir hegðun leikmannanna tveggja hafa varpað skugga á annars frábæran leik.
Gabriel féll til jarðar og hélt um andlitið eftir að Aleksandar Isak hafði ýtt við brjósti hans.
Síðar gerði Mac Allister slíkt hið sama eftir lítilsháttar snertingu við Noni Madueke.
„Báðir voru jafn slæmir. Þetta var augljóst fyrir öllum,“ skrifar Ladyman.
Hann segir að leikmennirnir hafi reynt að koma andstæðingum sínum í vandræði og jafnvel fá þá rekna af velli.
„Þetta er meira en bara vandræðalegt. Þetta er úthugsað, lúalegt og illgjarnt.“
Ladyman kallar eftir því að Alþjóðaknattspyrnuráðið, IFAB, grípi til aðgerða og herði refsingar fyrir slíkan leikaraskap.
Hann telur að dómarar þurfi meiri heimildir og að hægt eigi að vera að refsa leikmönnum eftir á fyrir að þykjast hafa orðið fyrir höfuðhöggi.
What an embarrassment… https://t.co/kR04AKTDU7
— Gareth (@garethrichmond5) November 1, 2026