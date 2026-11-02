Hætta við að kæra Carragher

Aston Villa hefur ákveðið að falla frá hótunum um lögsókn gegn Jamie Carragher, fyrrverandi leikmanni Liverpool og sérfræðingi Sky Sports, eftir umdeild ummæli hans um félagið og stuðningsmenn þess.
Carragher fór mikinn í hlaðvarpinu Stick to Football þar sem hann ræddi möguleikann á því að Unai Emery, knattspyrnustjóri Aston Villa, tæki við Manchester United.
Hann taldi að Emery myndi stökkva á tækifærið ef United leitaði til hans.
„Aston Villa verður aldrei Manchester United. Það er ákveðin goggunarröð í fótbolta, hvort sem fólki líkar það betur eða verr,“ sagði Carragher.
Hann lét síðan stuðningsmenn Villa heyra það. „Þegiðu bara, fokking stuðningsmenn Aston Villa. Aston Villa verður aldrei Manchester United.“
Ummælin vöktu mikla reiði og Nassef Sawiris, stjórnarformaður og meðeigandi Aston Villa, tilkynnti að félagið hygðist grípa til lögfræðilegra aðgerða.
Carragher baðst hins vegar opinberlega afsökunar um helgina. „Mig langar að biðja Aston Villa, eigendur félagsins og stuðningsmenn afsökunar. Orðalag mitt var klaufalegt og rangt,“ skrifaði hann á samfélagsmiðlum.
Hann útskýrði jafnframt að ummælin hefðu verið sögð í gríni og að hann bæri mikla virðingu fyrir Aston Villa.
Í kjölfar afsökunarbeiðninnar hefur félagið ákveðið að láta málið niður falla.
Engin formleg lögsókn hafði verið lögð fram.