Fyrrum framherji Manchester United setti fernu í andlitið á Ágústi og félögum

Wout Weghorst, fyrrverandi framherji Manchester United, fór á kostum þegar Twente gjörsigraði Excelsior, 9-0, í hollensku úrvalsdeildinni í gær.
Hollendingurinn, sem er 34 ára, skoraði fjögur mörk í leiknum og fullkomnaði meðal annars þrennu á aðeins 21 mínútu.
Eitt markanna þótti sérstaklega glæsilegt en Weghorst átti stórkostlega hælsendingu á Younes Taha áður en hann lauk sjálfur glæsilegri sókn með marki.
„Weghorst er að spila eins og Ronaldo á sínum besta tíma,“ skrifaði einn stuðningsmaður á samfélagsmiðlum.
Annar spurði: „Hvar var þetta þegar hann spilaði með United?“
Weghorst hefur nú skorað ellefu mörk og lagt upp önnur fimm á tímabilinu. Ágúst Orri Þorsteinsson var ónotaður varamaður í liði Excelsior í þessum leik gegn Weghorst og félögum.
Erik ten Hag, fyrrverandi knattspyrnustjóri Manchester United, fylgdist með leiknum úr stúkunni en hann starfar nú sem tæknilegur framkvæmdastjóri Twente.
Weghorst lék undir stjórn Ten Hag hjá United árið 2023 en náði aðeins að skora tvö mörk í 31 leik fyrir félagið.
Frammistaðan í gær sýnir að framherjinn hefur sannarlega fundið markaskóna á ný.