Fjórtán ára drengur gaf sig fram við lögregluna í dag - Ógeðfelld hegðun um helgina

Fjórtán ára stuðningsmaður Coventry hefur gefið sig fram við lögreglu eftir að myndband af honum á leik gegn Sunderland vakti mikla reiði á Englandi um helgina.
Á myndbandinu má sjá stuðningsmenn Coventry virðast gera grín að mynd af Bradley Lowery, ungum stuðningsmanni Sunderland sem lést úr krabbameini árið 2017, aðeins sex ára gamall.
Bradley varð þjóðþekktur á Englandi fyrir baráttu sína við sjaldgæft krabbamein og myndaði meðal annars sterk tengsl við Jermain Defoe, fyrrverandi framherja Sunderland.
Myndbandið hefur fengið milljónir áhorfa á samfélagsmiðlum og fordæmingin verið mikil.
Gemma, móðir Bradley, lýsti yfir mikilli sorg vegna atviksins. „Fallegi drengurinn minn á skilið að vera minnst með ást, ekki hatri,“ sagði hún.
„Að sjá svona fallega minningu notaða á svona grimmilegan hátt særir mig djúpt.“
Hún sagðist ekki skilja hvernig nokkur gæti gert grín að barni sem lést úr krabbameini.
Coventry hefur fordæmt hegðunina og tilkynnt að félagið vinni með yfirvöldum að rannsókn málsins.
Lögreglan í West Midlands staðfesti að fjórtán ára drengur hefði gefið sig fram og yrði yfirheyrður vegna atviksins.
Móðir Bradley hefur jafnframt hvatt fólk til að taka lögin ekki í eigin hendur.