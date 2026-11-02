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DV
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Carrick: „Þið haldið kannski að ég sé klikkaður“

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 3. nóvember 2026 09:00
Getty Images

Michael Carrick, stjóri Manchester United, segist hlakka mikið til leiksins gegn Roma í Meistaradeildinni í kvöld þrátt fyrir afar erfitt gengi undanfarið.

United hefur ekki unnið í níu leikjum í röð og er í 17. sæti ensku úrvalsdeildarinnar. Mikil pressa er á Carrick og hefur verið rætt um að félagið gæti látið hann fara í næsta landsleikjahléi.

„Ég get litið til framtíðar en maður veit aldrei hvað gerist. Ég hlakka virkilega til leiksins á morgun. Þið haldið kannski að ég sé klikkaður miðað við úrslitin hjá okkur en ég get ekki beðið eftir þessum leik,“ sagði Carrick á blaðamannafundi fyrir leik.

Carrick kom einnig leikmönnum sínum til varnar og sagðist ekki efast um vilja þeirra til að snúa gengi liðsins við.

Leikurinn fer fram á Old Trafford í kvöld.

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