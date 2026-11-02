Amorim gæti óvænt reynt að kaupa ungan leikmann United

Ruben Amorim, stjóri AC Milan, hefur áhuga á að fá Leny Yoro, varnarmann Manchester United, til liðs við sig í janúar.
Ítalski miðillinn Calciomercato greinir frá þessu en Amorim þekkir Frakkann vel frá tíma sínum hjá United. Yoro lék stóra rullu undir stjórn Portúgalans.
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Yoro, sem er tvítugur, hefur átt erfitt uppdráttar undir stjórn Michael Carrick og hefur þá ekki alltaf fengið að spila sína stöðu í hjarta varnarinnar.
Milan vill styrkja vörnina eftir meiðsli Matteo Gabbia og er Yoro ofarlega á óskalistanum.
Talið er að Milan gæti fengið Yoro fyrir 35-40 milljónir punda en United keypti hann frá Lille fyrir 52 milljónir punda árið 2024.
Einnig hefur verið rætt um að United gæti lánað hann í janúar.