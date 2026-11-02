400 milljóna punda sóknarlína Liverpool í vandræðum - Skapa sér sáralítið af góðum færum

Athygli vekur hversu illa Liverpool hefur gengið að skapa dauðafæri í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu.
Samkvæmt tölfræði Opta hefur Liverpool aðeins skapað sjö dauðafæri í fyrstu níu umferðunum. Aðeins nýliðar Coventry hafa skapað færri, eða fimm.
Þetta vekur sérstaka athygli í ljósi þess að sóknarlína Liverpool gegn Arsenal, skipuð Alexander Isak, Bradley Barcola, Florian Wirtz og Cody Gakpo, kostaði samtals 409,5 milljónir punda.
Liverpool tapaði leiknum 1-0 og skapaði aðeins eitt dauðafæri þegar Alexis Mac Allister skallaði yfir markið.
Það er þó ekki skortur á færum almennt.
Liverpool hefur skapað 103 færi á tímabilinu, jafnmörg og Arsenal, sem trónir á toppi deildarinnar.
Vandamálið virðist því vera að Liverpool nær sjaldan að skapa raunverulega hættuleg marktækifæri.