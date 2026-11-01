Vændiskona tjáir sig um hina umdeildu nótt - Gifti maðurinn grátbað þær að tala ekki

Helen Wood, fyrrverandi fylgdarkona og sigurvegari breska raunveruleikaþáttarins Big Brother, hefur opnað sig um kynlífshneykslið sem tengdi hana við Wayne Rooney, fyrrverandi framherja Manchester United.
Árið 2010 komst í fréttirnar að Rooney hefði stundað kynlíf með Wood og vinkonu hennar, Jenny Thompson, í þríleik á Lowry-hótelinu í Manchester.
Atvikið átti sér stað árið 2008, þegar eiginkona Rooney, Coleen, gekk með fyrsta barn þeirra.
Thompson seldi fjölmiðlum söguna og greindi jafnframt frá því að hún hefði ítrekað sofið hjá Rooney. Hún lýsti frammistöðu hans í rúminu sem „frekar meðalmennsku“.
Wood ræddi málið í hlaðvarpi James English, Anything Goes, og sagðist strax eftir kynlífið hafa áttað sig á því að Thompson hygðist selja söguna.
„Við sváfum hjá honum og um leið og við fórum í lyftuna vissi ég að vinskap okkar væri lokið. Ég sá glottið á henni og hvernig hún var farin að hugsa,“ sagði Wood.
Hún segist hafa grátbeðið Thompson um að halda nafni sínu utan fréttanna af ótta við að fortíð hennar sem fylgdarkona yrði opinber.
Wood, sem á son, sagðist hafa óttast svo mjög afleiðingarnar að hún hefði tjáð Thompson að hún gæti tekið eigið líf ef málið kæmist upp.
„Hún lofaði mér aftur og aftur að nefna mig ekki, en á sama tíma var hún að sýna blaðamanni öll skilaboðin þar sem ég grátbað hana,“ sagði Wood.
Thompson fór síðan til Marbella og hætti að svara skilaboðum hennar.
Wood hefur áður haldið því fram að Rooney hafi verið fullur iðrunar eftir þríleikinn og grátbeðið þær um þögn til að bjarga hjónabandinu.
Coleen yfirgaf tímabundið heimili þeirra hjóna þegar málið komst í fjölmiðla en fyrirgaf Rooney að lokum.
Báðar konurnar báðust síðar opinberlega afsökunar á framhjáhaldinu.