Tók eftir þessu um helgina þegar skúrkur United var rekinn af velli

Stephen Warnock, fyrrum leikmaður Liverpool og sérfræðingur Match of the Day, hefur gagnrýnt viðbrögð leikmanna Manchester United eftir brottvísun Lisandro Martinez gegn Chelsea í gær.
Martinez fékk sitt annað gula spjald fyrir brot á Wesley Fofana í 2-0 tapi United.
Warnock vakti sérstaka athygli á því að Amad Diallo hefði verið eini samherjinn sem hughreysti Argentínumanninn þegar hann yfirgaf völlinn.
„Hann brást liðsfélögum sínum. Það er athyglisvert að Amad er sá eini sem hughreystir hann. Enginn af reynslumeiri leikmönnunum fer til hans,“ sagði Warnock.
Michael Carrick, knattspyrnustjóri United, leit ekki við Martinez þegar hann gekk af velli.
Peter Schmeichel, fyrrum markvörður United, var einnig harðorður í garð varnarmannsins.
„Þetta var algjör skömm. Ég kenni Martinez alfarið um þetta,“ sagði Schmeichel.
Martinez hefur átt erfitt uppdráttar á tímabilinu og gagnrýndi nýlega stjórn félagsins fyrir slaka frammistöðu á félagaskiptamarkaðnum.
Hann verður í leikbanni þegar United mætir Aston Villa um næstu helgi.