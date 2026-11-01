Segist hafa fulla trú á Carrick í starfi - Er samt sjálfur klár í að taka við aftur

Ole Gunnar Solskjær, fyrrum knattspyrnustjóri Manchester United, hefur komið Michael Carrick til varnar þrátt fyrir erfiða byrjun hans á tímabilinu.
United hefur ekki unnið í níu leikjum í röð og staða Carrick er sögð afar ótrygg eftir verstu byrjun félagsins í ensku úrvalsdeildinni í 40 ár.
Solskjær telur hins vegar að Carrick hafi það sem þarf til að snúa gengi liðsins við.
„Michael hefur allt sem þarf til að koma félaginu áfram. Fólk sér ekki djöfulinn í honum, en hann er þarna. Við erum ótrúlega líkir,“ sagði Solskjær við TV2.
„Hann er rétti maðurinn. Hann skilur félagið, stuðningsmennina og veit hvað þarf til.“
Norðmaðurinn starfaði með Carrick hjá United og segist sjálfur eiga ólokið erindi á Old Trafford.
„Mér finnst ég eiga ólokið verkefni þarna. Auðvitað væri gaman að fá annað tækifæri,“ sagði hann.
Solskjær staðfesti jafnframt að hann hefði rætt við forráðamenn United áður en Carrick tók við liðinu í janúar.
„Ég sagði þeim að ef þeir veldu Michael fengju þeir góðan mann. Hann sagði það sama um mig.“
Solskjær segist sakna félagsins og myndi ekki hafna því að snúa aftur ef tækifærið gæfist.
Carrick er hins vegar talinn líklegur til að missa starfið í næsta landsleikjahléi.