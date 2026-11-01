Raunverulegur möguleiki á því að United falli úr deildinni

Manchester United er í bullandi fallbaráttu í ensku úrvalsdeildinni eftir skelfilega byrjun á tímabilinu. Liðið hefur aðeins unnið einn af fyrstu níu deildarleikjum sínum og situr í 17. sæti.
United tapaði 2-0 gegn Chelsea í gær og hefur nú leikið níu leiki í röð án sigurs í öllum keppnum. Michael Carrick, knattspyrnustjóri liðsins, er undir gríðarlegri pressu.
Samkvæmt The Sun hefur United ekki byrjað tímabil með sjö útileikjum án sigurs síðan tímabilið 1973/74, þegar félagið féll síðast úr efstu deild.
United hefur aðeins safnað sjö stigum af 27 mögulegum og skorað tíu mörk í deildinni.
Meiðsli Benjamins Sesko hafa gert stöðuna enn erfiðari en framherjinn verður frá keppni fram í janúar. Félagið ákvað að kaupa ekki annan framherja í sumar þrátt fyrir að hafa haft verulegt fjármagn til leikmannakaupa.
The Sun greinir frá því að forráðamenn United ætli að bíða fram að næsta landsleikjahléi áður en ákvörðun verður tekin um framtíð Carrick.
United hefur ekki verið í fallsæti eftir ágústmánuð síðan í nóvember 1986.
Carrick segir liðið verða að halda áfram að berjast.
„Við verðum að halda áfram og vinna leiki. Þetta er svo einfalt,“ sagði hann.
Fall úr úrvalsdeildinni, sem áður þótti óhugsandi, er nú raunverulegur möguleiki.