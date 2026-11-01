Pálmi Rafn tekur hanskana af hillunni og heldur heim á leið

Víkingur Reykjavík og Knattspyrnudeild Njarðvíkur ásamt Pálma Rafni Arinbjörnssyni hafa komist að samkomulagi um félagaskipti Pálma frá Víking til Njarðvíkur.
Pálmi Rafn, sem er uppalinn Njarðvíkingur snýr því heim og mun verja rammann hjá Njarðvík næstu þrjú árin, en Njarðvík og Pálmi gera með sér samning út árið 2029.
Pálmi sem er fæddur árið 2003, ól manninn hjá Njarðvík þar sem hann varð m.a. á sínum tíma yngsti leikmaðurinn sem hefur gert leikmannasamning við hjá Njarðvík, lék alls 18 yngri landsleiki fyrir Íslands hönd og var seldur til enska félagsins Wolves þar sem hann var á mála í nokkur ár.
Árið 2024 samdi Pálmi við Víking Reykjavík og lék með liðinu árin 2024 og 2025, áður en hann tók sér árspásu frá fótbolta.