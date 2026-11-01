Njarðvík staðfestir ráðningu á arftaka Davíðs Smára

Knattspyrnudeild Njarðvíkur hefur ráðið Marc McAusland sem þjálfara meistaraflokks karla til næstu þriggja ára, eða út keppnistímabilið 2029.
Marc lýkur því stór glæsilegum ferli sínum sem leikmaður og tekur við sínu fyrrum félagi sem hann var fyrirliði hjá árin 2020-2023 við góðan orðstír.
Davíð Smári Lamude sagði starfi sínu lausu í síðustu viku.
Auk Njarðvíkur á Marc glæsilegan feril sem leikmaður St. Mirren í Skotlandi, og með Keflavík, Grindavík, ÍR og nú síðast Víði Garði á Íslandi.
Alls lék Marc 105 leiki fyrir Njarðvík og skoraði 19 mörk en Marc er mikill leiðtogi og hefur ætíð verið fyrirliði sama hvert hann fer.
Marc er með UEFA A gráðu og hefur áður þjálfað yngri flokka hjá Njarðvík, auk þess að hafa verið aðstoðarþjálfari meistaraflokks fyrsta tímabilið sitt hjá Njarðvík en Marc tekur nú við sem þjálfari meistaraflokks karla og bindur stjórn Knattspyrnudeildar Njarðvíkur miklar vonir við ráðninguna.