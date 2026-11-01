Mikil reiði eftir helgina - Hæddust að barni sem lést sex ára

Mikil reiði hefur blossað upp í Englandi eftir að stuðningsmenn Coventry City voru myndaðir þar sem þeir hæddust að Bradley Lowery, sex ára stuðningsmanni Sunderland sem lést úr krabbameini árið 2017.
Atvikið átti sér stað á leik Coventry og Sunderland í ensku úrvalsdeildinni á laugardag.
Á myndbandi sem dreift hefur verið á samfélagsmiðlum má sjá einstaklinga hlæja og benda á ljósmynd af Bradley til að ögra stuðningsmönnum Sunderland.
Coventry hefur fordæmt hegðunina og tilkynnt að félagið muni vinna með yfirvöldum að rannsókn málsins.
Móðir drengsins, Gemma Lowery, er miður sín.
„Fallegi drengurinn minn á skilið að vera minnst með ást, ekki hatri,“ sagði hún.
„Þetta er ein af mínum uppáhaldsljósmyndum af honum. Að sjá þessa dýrmætu minningu notaða á svona grimmilegan hátt særir mig.“
Lögreglan í West Midlands hefur hafið rannsókn og staðfest að 14 ára drengur hafi gefið sig fram vegna málsins.
Bradley var mikill stuðningsmaður Sunderland og náinn vinur Jermain Defoe.