Messi sleppur við leikbann - Bara regla sem er í Bandaríkjunum

Lionel Messi, stórstjarna Inter Miami, getur spilað gegn New England Revolution þrátt fyrir að hafa fengið sitt fimmta gula spjald á tímabilinu í 2-2 jafntefli gegn Cincinnati.
Ástæðan er sérstök regla í bandarísku MLS-deildinni sem kallast „Good Behaviour Rule“ og verðlaunar leikmenn fyrir góða hegðun.
Reglan virkar þannig að leikmaður sem fer fimm leiki í röð án þess að fá gult eða rautt spjald fær eitt gult spjald fellt niður af spjaldafjölda sínum.
Þetta má gerast að hámarki þrisvar á tímabili.
Messi hefur tvisvar farið í gegnum slíkt tímabil án spjalda og því teljast gulu spjöldin hans aðeins þrjú í stað fimm.
Argentínumaðurinn fékk nýjasta spjaldið fyrir mótmæli við dómara gegn Cincinnati.
Messi hefur verið í frábæru formi á tímabilinu og skorað 25 mörk í 29 leikjum.
Inter Miami berst um annað sæti deildarinnar og er leikurinn gegn New England því afar mikilvægur.