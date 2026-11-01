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Leikmaður United hafður að háði og spotti eftir helgina - Hvað var hann að hugsa?

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 2. nóvember 2026 10:00

Andrey Santos, miðjumaður Manchester United, átti erfiða endurkomu á Stamford Bridge þegar liðið tapaði 2-0 gegn Chelsea í ensku úrvalsdeildinni á laugardag.

Brasilíumaðurinn, sem er 22 ára, gekk til liðs við United frá Chelsea í sumar fyrir 50 milljónir punda og var nú að mæta sínum fyrrum liðsfélögum í fyrsta sinn.

Santos vakti mikla athygli fyrir misheppnaða tæklingu í aðdraganda fyrra marks Chelsea.

Miðjumaðurinn renndi sér í tæklingu en var langt frá því að ná boltanum. Morgan Rogers kom Chelsea síðan yfir og stuðningsmenn voru fljótir að gera grín að Santos á samfélagsmiðlum.

Frammistaða Brasilíumannsins varð því tilefni háðslegra athugasemda á netinu.

United tapaði leiknum 2-0 og heldur erfið byrjun liðsins á tímabilinu áfram undir stjórn Michael Carrick.

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