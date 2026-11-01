Halldór hóf störf hjá Val í dag: Teymið staðfest - Þrír voru með honum í Breiðablik

Halldór Árnason, sem ráðinn var aðalþjálfari Vals í lok júní, hóf í dag formlega störf hjá Val og með honum kemur öflugt þjálfarateymi.
Þrír sem voru með Halldóri í Breiðablik til Vals, Oliver Sigurjónsson verður aðstoðarþjálfari en hann lék undir stjórn Halldórs i Smáranum. Guðmundur Magnússon gekk í raðir Breiðabliks á síðasta ári þegar Halldór var þjálfari þar.
Þá var Haraldur Björnsson markmannsþjálfari Breiðabliks þegar Halldór var þar og kemur einnig til starfa.
Þjálfarateymið:
Halldór Árnason, aðalþjálfari
Oliver Sigurjónsson, aðstoðarþjálfari
Guðmundur Magnússon, þriðji þjálfari (transition coach) og þjálfari 2. flokks karla
Haraldur Björnsson, markmannsþjálfari
Baldvin Orri Friðriksson, greinandi
Kirian Elvira Acosta, styrktarþjálfari
Unnið er að ráðningu á nýjum sjúkraþjálfara þar sem Einar Óli Þorvarðarson sem sinnt hefur því hlutverki síðasta áratuginn hefur látið af störfum.