Greip um sitt allra heilagast og var rekinn af velli um helgina

Allan Saint-Maximin, fyrrum leikmaður Newcastle, fékk heldur óvenjulegt rautt spjald í bandarísku MLS-deildinni um helgina.
Franski kantmaðurinn, sem leikur með Charlotte FC, var rekinn af velli gegn Orlando City eftir að hafa gripið um klofið á sér og beint dónalegum tilburðum að mótherja.
Dómarinn skoðaði atvikið í VAR-skjánum áður en hann ákvað að sýna Frakkanum rauða spjaldið.
Saint-Maximin hafði áður skorað í leiknum en einnig klúðrað vítaspyrnu skömmu fyrir brottvísunina.
Charlotte var með örugga 3-0 forystu þegar hinn 29 ára gamli Frakki var sendur í sturtu.
Atvikið hefur vakið mikla athygli enda afar óvenjuleg ástæða fyrir rauðu spjaldi.