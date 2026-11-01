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DV
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Greip um sitt allra heilagast og var rekinn af velli um helgina

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 2. nóvember 2026 09:00

Allan Saint-Maximin, fyrrum leikmaður Newcastle, fékk heldur óvenjulegt rautt spjald í bandarísku MLS-deildinni um helgina.

Franski kantmaðurinn, sem leikur með Charlotte FC, var rekinn af velli gegn Orlando City eftir að hafa gripið um klofið á sér og beint dónalegum tilburðum að mótherja.

Dómarinn skoðaði atvikið í VAR-skjánum áður en hann ákvað að sýna Frakkanum rauða spjaldið.

Saint-Maximin hafði áður skorað í leiknum en einnig klúðrað vítaspyrnu skömmu fyrir brottvísunina.

Charlotte var með örugga 3-0 forystu þegar hinn 29 ára gamli Frakki var sendur í sturtu.

Atvikið hefur vakið mikla athygli enda afar óvenjuleg ástæða fyrir rauðu spjaldi.

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