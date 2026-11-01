Breiðablik fer úr Nike og yfir í Joma

Knattspyrnudeild Breiðabliks og Boltamaðurinn hafa gert með sér samstarfssamning til næstu fjögurra ára.
Samningurinn felur í sér framleiðslu og sölu á keppnis- og æfingafatnaði fyrir yngri flokka og meistaraflokka félagsins í spænska vörumerkinu Joma. Boltamaðurinn sérhæfir sig í íþróttafatnaði og búnaði ásamt þjónustu við íþróttafélög. Með samstarfinu er markmiðið að tryggja vandaðan fatnað og góða þjónustu við iðkendur, þjálfara og félagsfólk.
„Við í Breiðablik erum afar ánægð með að hefja samstarf við Boltamanninn. Það skiptir deildina máli að eiga öflugan samstarfsaðila sem getur mætt þörfum okkar fjölbreytta og stóra iðkendahóps og veitt öllum Blikum góða þjónustu. Við höfum miklar væntingar til samstarfsins og hlökkum til að kynna nýja vörulínu fyrir Blikum.“