Bergvinn Fannar skrifaði undir í Garðabæ

Stjarnan hefur staðfest komu Bergvins Fannars Helgasonar frá ÍR en framherjinn mun leika með Garðabæjarliðinu á næstu leiktíð.
Bergvin Fannar er öflugur framherji sem kemur til með að styrkja sóknarlínu Stjörnunnar fyrir komandi átök í Bestu deild karla.
Rúnar Páll Sigmundsson, þjálfari Stjörnunnar, er afar ánægður með nýjasta liðsstyrk félagsins og telur Bergvin falla vel að leikstíl liðsins.
„Stór og sterkur framherji sem er fljótur og góður í uppspili. Sterkur í boxinu og frábær viðbót í okkar sterka leikmannahóp,“ sagði Rúnar Páll.
„Toppdrengur sem smellpassar inn í okkar umhverfi,“ bætti hann við.