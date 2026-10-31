Víkingur staðfestir ráðningu á Gylfa

Knattspyrnudeild Víkings hefur gengið frá tveggja ára samningi við Gylfa Tryggvason um að taka við starfi aðalþjálfara meistaraflokks kvenna hjá félaginu.
Einar Guðnason var látinn fara eftir að Víkingur féll úr Bestu deildinni.
Gylfi kemur til Víkings frá Grindavík/Njarðvík, þar sem hann hefur undanfarin tvö tímabil stýrt sameiginlegu liði félaganna með afar góðum árangri. Undir hans stjórn tryggði liðið sér sæti í Bestu deildinni og náði eftirtektarverðum árangri á nýliðnu keppnistímabili.
Liðið hafnaði í 5. sæti deildarinnar og lék jafnframt til úrslita í Mjólkurbikar kvenna. Gylfi hefur sýnt að hann býr yfir hæfni til að byggja upp lið, þróa unga leikmenn og skapa sterka liðsheild.