United skoðar sóknarmann Barcelona en fleiri félög hafa áhuga

Manchester United hefur áhuga á að fá spænska miðjumanninn Fermin Lopez frá Barcelona þegar félagaskiptaglugginn opnar í janúar.
Þetta kemur fram í frétt Daily Mail en þar segir að Barcelona meti hinn 23 ára gamla leikmann á um 70 milljónir punda.
United er þó ekki eina félagið sem hefur áhuga á Lopez því Chelsea og Paris Saint-Germain fylgjast einnig grannt með stöðu hans hjá spænska stórliðinu.
Manchester United vill styrkja sóknarleik sinn í janúar, ekki síst vegna meiðslavandræða Benjamins Sesko sem hefur átt erfitt með að halda sér heilum á tímabilinu.
Lopez hefur vakið athygli fyrir frammistöðu sína hjá Barcelona og gæti reynst spennandi kostur fyrir enska félagið.
United er einnig sagt hafa áhuga á Dominic Calvert-Lewin, framherja Leeds United, sem öðrum möguleika til að styrkja sóknarlínuna í janúar.