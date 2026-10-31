Sjálfstraust stjörnunnar í molum - „Átakanlegt“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni, sem kemur út alla föstudaga.
Viktor Gyokeres hefur ekki náð þeim hæðum sem vonast var til þegar hann var keyptur dýrum dómi til Arsenal í fyrra.
„Sjálfstraustið er bara mölbrotið, þetta var átakanlegt hjá greyið manninum,“ sagði Hörður og átti þar við leikinn við D-deildarlið Fleetwood í deildabikarnum á dögunum, þar sem Arsenal tapaði afar óvænt í vítaspyrnukeppni.
„Svo sér maður hann alltaf blómstra með sænska landsliðinu og raða inn mörkum,“ vakti Helgi athygli á.
„Arteta veit 100 sinnum meira um hlutina en við en manni fannst skrýtið þegar Havertz var búinn að ströggla smá og Gyokeres að raða inn í landsleikjaglugganum, að hann fengi ekki tækifærið í fyrsta heimaleiknum eftir landsleikina. Hann kann alveg að skora en lendir einhvern veginn alltaf í krummafót þarna hjá Arsenal og finnur að hann hefur ekki traustið.“
Þátturinn í heild er í spilaranum