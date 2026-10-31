Ræddi um agabrotið hjá Grealish - Góður drengur með gott hjarta

Enzo Maresca, knattspyrnustjóri Manchester City, hefur komið Jack Grealish til varnar eftir að enski kantmaðurinn var settur út úr leikmannahópi Everton vegna agabrots.
Grealish, sem er á láni hjá Everton frá Manchester City, var ekki í hópnum þegar liðið vann Newcastle 3-1 í enska deildabikarnum á fimmtudag.
Samkvæmt enskum fjölmiðlum hafði hinn 31 árs gamli Grealish misst af æfingu. David Moyes, stjóri Everton, staðfesti að málið væri innan félagsins og studdi ákvörðunina.
Maresca vildi ekki tjá sig mikið um málið en hafði engu að síður hlý orð um leikmanninn.
„Það væri ekki rétt að ræða Jack núna þar sem hann er leikmaður Everton. Ég hef heldur ekki allar upplýsingar,“ sagði Maresca.
„Ég tel hann enn vera góðan strák með stórt hjarta.“
Maresca þekkir Grealish vel frá tíma sínum í þjálfarateymi Pep Guardiola hjá City.
Grealish lék einnig með Everton á láni á síðustu leiktíð og sneri aftur til félagsins fyrir núverandi tímabil.