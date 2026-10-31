Ótrúlegir atburðir í Garðabænum - „Að leyfa þessu að gerast er eiginlega ótrúlegt“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni, sem kemur út alla föstudaga.
Stjarnan endaði í sjöunda sæti Bestu deildar karla sem lauk á dögunum, efsta sæti neðri hlutans, og vann hinn svokallaða Forsetabikar.
Það magnaða er að liðið þurfti að vinna Val með sex mörkum í lokaumferðinni til að hirða sjöunda sætið af þeim. Leiknum lauk 6-0.
„Valsarar eru mjög reiðir, þó það sé verið að grínast með þennan forsetabikar, en bara að leyfa þessu að gerast og bjóða upp á þennan banter er eiginlega ótrúlegt,“ sagði Helgi um málið.
Þátturinn í heild er í spilaranum.