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DV
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Ótrúlegir atburðir í Garðabænum - „Að leyfa þessu að gerast er eiginlega ótrúlegt“

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Laugardaginn 31. október 2026 16:30
Frá Garðabæ. Mynd úr safni.

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni, sem kemur út alla föstudaga. 

Stjarnan endaði í sjöunda sæti Bestu deildar karla sem lauk á dögunum, efsta sæti neðri hlutans, og vann hinn svokallaða Forsetabikar.

Það magnaða er að liðið þurfti að vinna Val með sex mörkum í lokaumferðinni til að hirða sjöunda sætið af þeim. Leiknum lauk 6-0.

„Valsarar eru mjög reiðir, þó það sé verið að grínast með þennan forsetabikar, en bara að leyfa þessu að gerast og bjóða upp á þennan banter er eiginlega ótrúlegt,“ sagði Helgi um málið.

Þátturinn í heild er í spilaranum.

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