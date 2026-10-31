Faðir Haaland tjáir sig um þunga dóminn yfir City - „Verðum að halda ró okkar“

Alfie Haaland, faðir Erling Haaland, hefur tjáð sig um fjárhagsbrot Manchester City og óvissuna sem ríkir um framtíð félagsins.
City var fundið sekt um brot á fjárhagsreglum en félagið hefur áfrýjað niðurstöðunni. Mögulegar refsingar gætu meðal annars falið í sér stigafrádrátt eða jafnvel fall úr ensku úrvalsdeildinni.
„Þetta eru alvarlegar ásakanir en nú er áfrýjunarferli í gangi. Við verðum að halda ró okkar og sjá hvernig þetta fer,“ sagði Alfie við Viaplay.
Hann segir son sinn ekki hafa miklar áhyggjur af málinu.
„Erling hugsar fyrst og fremst um að spila fótbolta. Það eru frekar við utan vallarins sem hugsum um þetta.“
Alfie telur ósanngjarnt ef núverandi leikmenn þurfi að taka út refsingu fyrir brot sem áttu sér stað fyrir mörgum árum.
Hann vildi þó ekki gera mikið úr möguleikanum á að City yrði fellt niður um deild.
„City telur sig hafa sterk sönnunargögn fyrir sakleysi sínu. Við verðum einfaldlega að bíða niðurstöðunnar.“