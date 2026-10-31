Emil kveður Garðabæinn

Emil Atlason er á förum frá Stjörnunni eftir sjö ára dvöl hjá Garðabæjarfélaginu. Framherjinn er að ganga frá samningi við Fram og mun koma til félagsins á frjálsri sölu.
Stjarnan staðfesti brotthvarf Emils í dag og þakkaði honum fyrir framlag sitt til félagsins undanfarin ár.
Emil hefur verið einn af lykilmönnum Stjörnunnar á þessum tíma og lét hann falleg orð falla í kveðju sinni til stuðningsmanna félagsins.
„Ég vil þakka stuðningsmönnum, leikmönnum, þjálfurum, sjálfboðaliðum, Stjörnufólki og Garðbæingum fyrir tímann minn hjá félaginu,“ sagði Emil meðal annars.
„Á þessum árum hefur Stjarnan hjálpað mér að þróast og þroskast sem knattspyrnumaður og manneskja. Á þessari vegferð fann ég sjálfan mig og er ég einstaklega þakklátur fyrir það.“
Emil bætti við að Stjarnan myndi alltaf eiga stað í hjarta sínu.
Nú stefnir því allt í að Emil klæðist treyju Fram á næstu leiktíð og hefji þar nýjan kafla á ferlinum eftir farsælan tíma í Garðabænum.