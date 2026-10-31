Argentínski markvörðurinn Emiliano Martinez hefur greint frá því að fingur hans muni aldrei ná sér að fullu eftir alvarleg meiðsli sem hann lék í gegnum til að geta tekið þátt í heimsmeistaramótinu.
Martinez, sem er 34 ára, braut fingur og fór úr lið í upphitun fyrir úrslitaleik Aston Villa gegn Freiburg í Evrópudeildinni í maí.
Markvörðurinn óttaðist að missa af HM og ákvað að fresta aðgerð eftir samtal við Lionel Scaloni, landsliðsþjálfara Argentínu.
„Ég grét á hverju einasta kvöldi því fingurinn leit út eins og pylsa. Ég er enn að spila með verki og hann verður aldrei eins og áður,“ sagði Martinez.
Adidas útbjó sérstakan hanska fyrir markvörðinn en hann átti engu að síður erfitt með að grípa boltann.
Martinez segir meiðslin einnig hafa orðið til þess að félagaskipti til Ítalíu gengu ekki eftir.
Hann gekk síðar til liðs við Chelsea en er nú frá keppni vegna kjálkabrots sem hann hlaut gegn Everton.