Aston Villa hótar því að kæra Carragher vegna ummæla hans

Aston Villa hyggst grípa til lögfræðilegra aðgerða gegn Jamie Carragher, fyrrum leikmanni Liverpool og núverandi sjónvarpssérfræðingi, vegna ummæla hans um félagið og stuðningsmenn þess.
Nassef Sawiris, stjórnarformaður og einn eigenda Aston Villa, greindi frá ákvörðuninni á samfélagsmiðlum.
„Aston Villa mun grípa til lögfræðilegra aðgerða gegn Jamie Carragher vegna óásættanlegra móðgana hans í garð félagsins og stuðningsmanna þess,“ sagði Sawiris.
Carragher hafði áður haldið því fram að Unai Emery, knattspyrnustjóri Villa, myndi ekki hafna tækifærinu til að taka við Manchester United.
Í þættinum Stick to Football sagði Carragher að Aston Villa yrði aldrei jafn stórt félag og Manchester United og sagði stuðningsmönnum Villa að „halda kjafti“.
Ummælin vöktu mikla reiði meðal stuðningsmanna félagsins.
Carragher reyndi síðar að útskýra orð sín og sagðist hafa verið að grínast, þótt hann viðurkenndi að hafa mögulega gengið of langt.
Emery hefur sjálfur tjáð sig um framtíðina og segist líða afar vel hjá Aston Villa.