Aron viðurkennir hvað lá að baki stóru orðunum um Víkinga: „Mér er nákvæmlega sama“

Aron Sigurðarson, fyrirliði KR, var að öðrum ólöstuðum einn besti leikmaður Íslandsmótsins í sumar. Hann sló markametið í deildinni og var einn af lykilmönnunum á bak við velgengni KR-liðsins í sumar sem hafnaði í 2. sæti deildarinnar.
Aron er í athyglisverðu viðtali við Morgunblaðið í dag þar sem hann fer yfir tímabilið.
Það vakti athygli í sumar þegar Aron skaut nokkuð föstum skotum í átt að Víkingum sem enduðu á að verða Íslandsmeistarar. Eftir að KR og Víkingur gerðu jafntefli 1-1 á KR-velinum þann 1. september síðastliðinn sagði Aron til dæmis:
„Við erum bara betra lið. Þeir eru bensínlausir og haltrandi. Ef þeir ná að haltra í átt að þessum titli þá bara fair play. Þeir eru með besta lið landsins á hælunum. Við erum að koma, besta liðið á landinu. Það eru sex leikir eftir. Við gerum bara okkar og sjáum hverju það skilar. Þeir eru haltrandi og bensínlausir, ég held þeir tapi fullt af stigum.“
Í viðtalinu við Morgunblaðið fer Aron yfir þetta og segir að markmið hans hafi verið að slá Víkinga út af laginu og ögra sjálfum sér og KR-liðinu.
„Auðvitað var planið að komast inn í hausinn á þeim og mótivera sjálfan mig um leið; maður reynir allt sem maður getur í svona baráttu. Bæði lið byrjuðu vel en svo gáfum við aðeins eftir en þeir héldu bara sínu striki. Með þessum orðum var ég líka að reyna að blása trú í hin liðin í deildinni; mörg þeirra virðast ekki hafa neina trú á því að þau geti unnið Víkingana. Lið eru logandi hrædd að spila við þá. Það er aldrei góðs viti.“
Svo fór að Víkingur kláraði sitt og varð Íslandsmeistari verðskuldað. Aron tekur hatt sinn ofan fyrir þeim.
„Ég ber mikla virðingu fyrir Víkingum – þeir hafa sett mjög háan standard fyrir þessa deild. Stigu varla feilspor allt tímabilið. Það stóð heldur ekkert á mér að óska þeim til hamingju eftir að þeir tryggðu sér titilinn. Þeir eru vel að honum komnir,“ segir hann við Morgunblaðið.
Hann segist ekki sjá eftir neinu.
„Mér er nákvæmlega sama þótt ég hafi fengið þetta allt í andlitið – kannski bar keppnisskapið mig líka ofurliði um tíma,“ segir hann meðal annars.